Countdown fürs Kät-Feuerwerk: Tipps zu Plätzen mit Ausblick

Tausende werden am späten Samstagabend ihren Blick auf den Himmel über Annaberg-Buchholz richten. Das Kät-Feuerwerk am Pöhlberg ist für viele ein fester Termin. 22.30 Uhr startet es unter dem Titel „Sinfonie der Farben“. Während es die einen auf der Kät ansehen, treffen sich auch in Orten ringsherum Leute, um gemeinsam das Feuerwerk anzuschauen....