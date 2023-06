Crystal Meth: Für Experten bleibt das Erzgebirge ein Hotspot

Gut 90 Minuten hat Dr. Frederik Haarig am Donnerstagabend in der Annaberg-Buchholzer Außenstelle der Volkshochschule des Erzgebirgskreises bereits über Crystal Meth gesprochen. Dann fasst der in Schwarzenberg und Pöhla aufgewachsene Diplom-Psychologe zusammen, wie das Problem mit der heimtückischen Droge seiner Meinung nach am besten zu bekämpfen...