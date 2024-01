Das Aus für Super 95: Lohnt sich für Erzgebirger der Tanktrip nach Tschechien noch?

Im Nachbarland wird das bei Deutschen beliebte Benzin abgeschafft. Doch ab wann? Und wie viel spart man aktuell noch beim Tanken in Tschechien? „Freie Presse“ macht den Vergleich im Erzgebirge.

Die mit Jahreswechsel in Kraft getretene Erhöhung der CO2-Abgabe in Deutschland macht sich auch bei den Spritpreisen bemerkbar. So zahlten Autofahrer am Dienstagvormittag an einer Tankstelle in Annaberg-Buchholz für einen Liter Super 1,88 Euro. Der Diesel wiederum kostete 1,81 Euro. Lohnt sich also gerade jetzt ein Tanktrip nach Tschechien?