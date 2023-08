Das Erzgebirge feiert Roland Kaiser

Kein Glück mit dem Wetter hatten die Fans von Roland Kaiser beim vierten Konzert am Elbufer in Dresden. Es regenete in Strömen. Doch davon ließen sie sich ebensowenig wie der Kaiser selbst beeindrucken und feierten ausgelassen. Mehr Glück hatten die mehr als tausend Fans im Erzgebirge beim Public Viewing im Kurpark in Thermalbad Wiesenbad. Sie...