Das Wandern ist des Erzgebirgers Lust: 69. „Freie Presse“-Wanderung rund um Buchholz

Zur 69. „Freie Presse“-Wanderung, die sich 12 Kilometer rund um Buchholz erstreckte, schnürten über 100 Teilnehmer ihre Wanderschuhe. Dabei lernten sogar Einheimische neue Ecken kennen.

„106 Teilnehmer und ein Hund“, so meldete Frank Dahms die Wandergruppe an der Verpflegungsstation am Firstenweg in Buchholz an. Die Gesichter der Wanderfreunde waren fröhlich, wobei sich alle auf die Bratwürste freuten, die das Team des Kultur- und Freizeitzentrum Lugau auf dem Holzkohlegrill vorbereitet hatte.