Denkmalschutz findet nichts Erhaltenswertes - Neuer Verein will neue Orgel bauen

Die Orgel in der St. Annenkirche in Thum ist seit Jahren verstummt. Grund ist der desolate Zustand. Nun hat sich ein Verein gegründet, der eine neue Orgel bauen lassen will.

Rund 50.000 Orgeln gibt es in Deutschland, und nicht ohne Grund zählt der Orgelbau und die Orgelmusik zum immateriellen Weltkulturerbe. Unumstritten ist ihr charakteristischer und anmutiger Klang, der oft zu Gänsehaut führt, wenn man einem Orgelspiel in einer Kirche lauscht.