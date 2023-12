Der satirische Jahresrückblick fürs Erzgebirge: Leise kriselt’s am Berg

Glaubt man Experten, hat das sechste Massenaussterben auf der Erde begonnen, und das siebte gleich dazu: Das Erzgebirge verliert immer mehr Einwohner, vor allem gunge Weibsen. Ein Dippl Kaffee wird nicht reichen, das zu stoppen.

Was für ein Jahresendspurt liegt hinter dem Erzgebirge! Überfüllte Weihnachtsmärkte, auf denen kein Fünf-Euro-Schein mehr zu Boden ging. Neinerlaa an den Imbissständen, Tausend unnütze Dinge in den anderen Buden: Wohin man sich auch wandte, überall herrschte Schauen und Blechen. Bei den Bergparaden sah man die Parade vor lauter...