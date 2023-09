Dienstältester Lokführer der Fichtelbergbahn dampft in den Ruhestand

Mit Fackelschein und Blasmusik am Bahnsteig endete für Jürgen Dieterici die letzte Betriebsfahrt. Nach 43 Jahren im Führerstand wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Ein nicht alltäglicher Dauerwarnton aus der Dampfpfeife der Schmalspurlokomotive ertönt am Donnerstagabend in Oberwiesenthal. Dazu wird taktvolle Marschmusik gespielt. Der anhaltende Pfiff der einfahrenden Maschine 99 1773 und ein in Fackelschein eingehüllter Bahnsteig signalisieren: Ein Meister seines Faches wird mit großem Bahnhof und viel...