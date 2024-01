Diskussion zur Windkraft im Erzgebirge: Befürworter und Gegner treffen direkt aufeinander

So viele Gäste wie noch nie sind am Mittwochabend zum Tresengespräch in die „Alte Brauerei“ nach Annaberg gekommen. Ein brisantes Thema, zwei Stunden Debatte und eine wichtige Erkenntnis.

Wenn Gegner und Befürworter von Windenergieanlagen aufeinandertreffen, wird es oft hitzig. Dass es auch anders geht, hat sich am Mittwochabend in der „Alten Brauerei“ in Annaberg gezeigt. Beim Tresengespräch „Windkraft – ja, nein, vielleicht?“. Zwei Stunden lang wurden verschiedene Sichtweisen und Standpunkte intensiv und kontrovers... Wenn Gegner und Befürworter von Windenergieanlagen aufeinandertreffen, wird es oft hitzig. Dass es auch anders geht, hat sich am Mittwochabend in der „Alten Brauerei“ in Annaberg gezeigt. Beim Tresengespräch „Windkraft – ja, nein, vielleicht?“. Zwei Stunden lang wurden verschiedene Sichtweisen und Standpunkte intensiv und kontrovers...