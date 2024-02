Doppelgaragen-Brand im Erzgebirge: Unbekannter behindert Helfer

Ein Brand an der Theodor-Preuß-Straße in Buchholz hat zahlreiche Einsatzkräfte in Atem gehalten. Nun wurde ein weiteres Detail bekannt.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind in der Nacht zu Montag wegen eines Garagenbrandes in Annaberg-Bucholz ausgerückt. An der Theodor-Preuß-Straße im Stadtteil Buchholz stand laut Polizei eine Doppelgarage auf einem Firmengelände in Flammen. In dieser befanden sich auch Fahrzeuge.