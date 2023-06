Drei Fälle von Unfallflucht im Raum Annaberg

Drei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei. Demnach entstand ein Schaden von 13.650 Euro am hinteren Stoßfänger eines Mercedes. Dieser parkte zwischen 2. und 4. Juni auf dem Parkplatz an der Adam-Ries-Straße 32 in Annaberg. Zudem stießen am 10. Juni gegen 17.22 Uhr ein Linienbus und ein türkisfarbener Pkw auf Höhe des Netto-Marktes auf...