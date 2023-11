Driften am Fichtelberg: Beginnt das gefährliche Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei von vorn?

Die einen kämpfen sich über schneeglatte Straßen. Andere suchen den Adrenalinkick im Schnee. Die Polizei reagierte in Oberwiesenthal am Samstagabend sofort.

Neuschnee, Nacht und PS. Und schon geschieht das, was jedes Jahr geschieht: Es verabreden sich diejenigen, die Spaß daran haben, ihre Autos ausbrechen und über freie Flächen schlittern zu lassen. So auch in der Nacht zum Sonntag.