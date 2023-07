Ehrenfriedersdorf: Volkswagen gerät ins Schleudern

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen auf der Greifensteinstraße in Ehrenfriedersdorf gekommen. Ersten Informationen zufolge wurde dabei der Fahrer des Volkswagens verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Gegen 4.20 Uhr hatte er aus noch ungeklärter Ursache in einer Doppelkurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der...