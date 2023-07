Ein Feuerwehrmann macht’s möglich: Kleines Schwimmbad im Erzgebirge kann doch noch öffnen

Gute Nachricht aus Steinbach: Vorerst bis Anfang August kann das Freibad im Jöhstädter Ortsteil an Wochenenden und an zwei bis drei Tagen unter der Woche jeweils von 12 bis 19 Uhr öffnen. So auch diesen Freitag. Das sagte Bürgermeister André Zinn (CDU) am Donnerstag. Wann genau, stehe auf der Internetseite von Jöhstadt. Wegen Personalmangels...