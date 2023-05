Ein Schwerverletzter: Straße im Erzgebirge nach Unfall stundenlang gesperrt

Wegen eines folgenschweren Verkehrsunfalls ist die Staatsstraße 265 zwischen Jöhstadt und Königswalde im Erzgebirgskreis am Montagmorgen bis weit in den Vormittag hinein gesperrt gewesen. Wie am Nachmittag von der Polizei zu erfahren war, wurde eine Person schwer verletzt. Dabei handelt es sich um den 18-jährigen Fahrer des verunglückten Pkw,...