Einbrecher dringen in Haus in Thermalbad Wiesenbad ein

Die Täter nahmen unter anderem eine Spieluhr mit.

Ein Einfamilienhaus in Thermalbad Wiesenbad ist zu Wochenbeginn zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten drangen in das Gebäude in der Plattenthalstraße durch gewaltsames Öffnen einer Verandatür ein, wie von der Polizeidirektion Chemnitz zu erfahren war. Die Tat trug sich in dem Zeitraum zwischen Montag, 12 Uhr und 12.45 Uhr zu. Im...