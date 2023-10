Einbruch in Annaberg: Laptop, Mobiltelefone, Bargeld und Sammlerfiguren weg

Die Diebe drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein.

Bei einem Wohnungseinbruch in Annaberg-Buchholz haben unbekannte Diebe Geld, Technik und Sammlerfiguren erbeutet. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Laut Polizeibericht waren die Täter in der Zeit zwischen Montag, 2 Uhr, und Donnerstag, 22.40 Uhr, durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses...