Eine Verletzte und 9500 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Geyer

Ford-Fahrerin bemerkt haltenden BMW zu spät und fährt auf.

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 9500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen in Geyer. Laut Polizeibericht war die 39-jährige Fahrerin eines Pkw BMW gegen 8.45 Uhr auf der Ehrenfriedersdorfer Straße (Staatsstraße 222) aus Richtung Mönchsbad kommend unterwegs und wollte in Geyer nach links in das...