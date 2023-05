Einmaliges Angebot im Erzgebirge: Junge Spurensucher laden zu ungewöhnlicher Stadtführung ein

Der 12. Mai gehört in Annaberg zu den geschichtsträchtigen Daten: An diesem Tag vor 133 Jahren war in der Stadt die israelitische Religionsgemeinde gegründet worden. Ein Datum, an das junge Spurensucher von heute mit einer besonderen Aktion erinnern wollen - einem Stadtrundgang auf den Spuren der 114 Juden, die damals in Annaberg und Buchholz...