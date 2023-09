Einsatz für die letzten ihrer Art in Sachsen: Naturschützer organisieren Pflegewochenende im Erzgebirge

Kalksteinvorkommen sind in Sachsen extrem selten. In Hammerunterwiesenthal und Lengefeld gibt es sie noch. Doch die Natur dort braucht Hilfe. Der BUND organisiert deshalb ein Pflegewochenende.

Kalksteinvorkommen sind in Sachsen extrem selten. In dem ehemaligen Kalkbruch in Hammerunterwiesenthal kommen kleinflächig wertvolle Kalk-Magerrasen und offene Felsbildungen vor. Diese bieten in Sachsen akut bedrohten, seltenen Pflanzenarten wie dem Schopfigem Kreuzblümchen, dem Mondrautenfarn oder auch dem Katzenpfötchen letzte Lebensräume....