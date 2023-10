Elterleinerin erhält hohe Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement

Sandra Sywall ist eine Macherin. Das sagt auch Elterleins Bürgermeisterin Annette Ficker. Am Mittwoch wurde sie deswegen mit der Annenmedaille in Dresden ausgezeichnet.

„Ich bin mächtig stolz, dass wir in Elterlein so eine engagierte Frau haben“, sagt Annette Ficker, Bürgermeisterin der Stadt. Sie freut sich sehr, dass Sandra Sywall am Mittwoch mit der Annenmedaille ausgezeichnet wurde.