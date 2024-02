Endlich Ferien: Wie Schüler im Erzgebirge für gute Noten belohnt werden

In der Klasse 5b der Freien Schule Erzgebirgsblick Gelenau gab es bei der Zeugnisausgabe strahlende Gesichter. In der Gewissheit, dass so manches Geschenk zuhause wartet – und eine interessante Ferienzeit.

Mit einer 3 in Mathematik hat sich Miriam im Sommer aus der Grundschule verabschiedet. „Wenn ich mich verbessere, bekomme ich ein Fahrrad, hat Papa gesagt“, sagt die Schülerin der Freien Schule Erzgebirgsblick in Gelenau. Gesagt, getan. Während einige ihrer Klassenkameraden aus der 5b noch einmal den Schnee herbeisehnen, um am Fichtelberg... Mit einer 3 in Mathematik hat sich Miriam im Sommer aus der Grundschule verabschiedet. „Wenn ich mich verbessere, bekomme ich ein Fahrrad, hat Papa gesagt“, sagt die Schülerin der Freien Schule Erzgebirgsblick in Gelenau. Gesagt, getan. Während einige ihrer Klassenkameraden aus der 5b noch einmal den Schnee herbeisehnen, um am Fichtelberg...