Erneut schwerer Verkehrsunfall zwischen Elterlein und Grünhain

Am Mittwochabend ist in einer Kurve ein Audi in das nahe Waldstück geschleudert worden. Erst im Dezember hatte sich an gleicher Stelle ein nahezu ähnlicher Unfall ereignet.

Zwischen Elterlein und Grünhain hat sich am Mittwochabend erneut ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer (18) eines Audi war nach ersten vorliegenden Informationen gegen 19.15 Uhr auf der Straße aus Richtung Elternlein in Richtung Grünhain unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen...