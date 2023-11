Erst Böhse-Onkelz-Lieder, danach Techno-Beats: Partywochenende steigt in der Festhalle Annaberg

Am Freitagabend wird es zunächst rockig. Nach dem Auftritt der Band Engel in Zivil folgt am Samstag das zweite XXL-Indoor-Festival.

Ein langes Partywochenende steigt in der Festhalle in Annaberg-Buchholz. Erst wird es rockig mit Liedern der Böhsen Onkelz. Einen Tag später dröhnen Techno-Beats aus den Boxen. Am Freitagabend tritt die Coverband Engel in Zivil in der Kreisstadt auf. Außerdem auf der Bühne: die Rockband DGenerationX. Das Konzert beginnt 21 Uhr. Und noch gibt...