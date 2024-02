Erzgebirge angestaubt? Mit diesem Farbenfeuerwerk wird’s im Miriquidi jung, bunt und frecher

Vor fünf Jahren hat Rico Demuth begonnen, an seiner unkonventionellen Fotoreihe zu arbeiten. Er fotografiert junge Menschen in Kleidung von früher. Seine These: Brauchtum muss nicht altmodisch sein. Der Wunsch des Fotografen ist es, dass diese Arbeiten in einer Wanderausstellung gezeigt werden können. Bild: Rico Demuth/Fotomontage: Uwe Mann