Erzgebirge: Bewerbungen für Ausbildungs- und Studienplätze im Landratsamt noch möglich

Die Behörde sucht junge Menschen, die einen Beruf in der öffentlichen Verwaltung des Erzgebirgskreises anstreben. 18 verschiedene Ausbildungs- und Studienberufe werden angeboten.

Erzgebirge. Als einer der größten und vielseitigsten Ausbildungsbetriebe der Region sucht das Landratsamt des Erzgebirgskreises auch für das kommende Ausbildungs- und Studienjahr 2024 wieder engagierte junge Menschen, die eine Karriere in der öffentlichen Verwaltung des Landkreises anstreben. Wie die Behörde weiter mitteilt, können sich Ausbildungs- und Studieninteressierte noch bis zum 31. Januar für folgende Stellenangebote bewerben: Verwaltungsfachangestellter und Kaufmann für Büromanagement sowie Bachelor of Engineering Vermessung und Geoinformatik. Für die Bachelorstudiengänge Allgemeine Verwaltung und Sozialverwaltung sowie Digitale Verwaltung (Bachelor of Science) endet die Bewerbungsfrist am 28. Februar.

Neben diesen konkreten Ausbildungs- und Studienangeboten für 2024 bietet die Landkreisverwaltung allen Interessierten aber auch andere Möglichkeiten, um den Arbeitgeber Landratsamt sowie derzeit 18 unterschiedliche Ausbildungs- und Studienberufe kennenzulernen. So präsentiert sich der Landkreis mit seinen Ausbildungsofferten bei Ausbildungs- und Studienmessen sowie auf Anfrage in Schulen und Berufsschulzentren im Erzgebirgskreis. Zudem beteiligt sich die Landkreisverwaltung an der Woche der offenen Unternehmen, die voraussichtlich vom 11. bis 16. März stattfinden wird. (hd)

www.erzgebirgskreis.de/karriere