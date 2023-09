Erzgebirge: Der Herstellung von Holzspielzeug, Massefiguren, Bürsten, Senf und Sauerkraut auf der Spur

Zum Tag des traditionellen Handwerks werden 112 Betriebe im Erzgebirge ihre Türen öffnen. 34 davon nicht nur am Sonntag, 15. Oktober, sondern bereits auch am Samstag. Und es gibt noch mehr zu bestaunen.

Zum Tag des traditionellen Handwerks am 15. Oktober werden wieder zahlreiche Werkstätten exklusive Einblicke in ihre Arbeit geben. 112 Teilnehmer aus 75 Gewerken haben sich angemeldet, davon werden 34 am Samstag und Sonntag öffnen. Die meisten Teilnehmer kommen aus Olbernhau, Annaberg-Buchholz, Grünhainichen und Eibenstock.