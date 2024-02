Erzgebirge: Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall auf B 95 beschädigt

An dem Unfall im Thermalbad Wiesenbader Ortsteil Schönfeld waren zwei VW-Busse und ein Toyota beteiligt. Sachschaden: rund 20.000 Euro.

Drei beschädigte Fahrzeuge und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagmittag im Thermalbad Wiesenbader Ortsteil Schönfeld. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, hielt die Fahrerin (53) eines Toyota gegen 13.20 Uhr auf der Annaberger Straße (B 95) in Höhe der Einmündung Untere Tannenberger...