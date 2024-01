Erzgebirge: Feuerwehr zieht Bilanz zu Einsätzen zum Jahreswechsel

Nach der Vielzahl von Einsätzen zu Weihnachten wegen des Wetters sind die Feuerwehrleute im Erzgebirgskreis auch zum Jahreswechsel gefordert.

In seiner Bilanz zum Jahreswechsel spricht der Kreisfeuerwehrverband von 43 Einsätzen im Erzgebirgskreis. Pressesprecher Paul Schaarschmidt berief sich am Dienstag dabei auf Informationen der Integrierten Regionalleitstelle in Chemnitz. Dort werden Einsätze koordiniert – wie die im Zeitraum 31. Dezember 2023, 18 Uhr bis zum 1. Januar 2024, 18...