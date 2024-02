Erzgebirge: Linkspartei nominiert Kandidaten für Kreistagswahl

Die Linke geht bei Kreistagswahl im Erzgebirge am 9. Juni mit 24 Personen ins Rennen.

Bei der Kreistagswahl am 9. Juni stehen für Die Linke 24 Personen aus auf den Stimmzetteln. Das teilte Rico Gebhardt nach der Kreiswahlversammlung der Linkspartei mit. „Ziel war es, in allen 14 Wahlkreisen mit mindestens einer Kandidatin oder einem Kandidaten wählbar zu sein. Das ist uns gelungen“, so der Kreisvorsitzende weiter. Aufgabe im...