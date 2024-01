Erzgebirge: Reichlich 70 Millionen Euro fließen für die vier großen Bäder

Modernisierungsmaßnahmen im Aqua Marien, in den Badegärten Eibenstock, im Actinon Bad Schlema und im Freizeitbad Greifensteine bestimmen die Szenerie. Das geht nicht immer ohne Einschränkungen.

Reichlich 70 Millionen Euro fließen in den kommenden Jahren in die vier großen Bäder im Erzgebirgskreis. Allein 22 Millionen Euro sollen im und am „Aqua Marien“ in Marienberg verbaut werden. Sachsens größtes Freizeitbad wird damit noch größer. Mit dem Geld soll die Einrichtung in nahezu allen Bereichen modernisiert werden.