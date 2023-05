Erzgebirge: Wandertour zu einem sagenumwobenen Ort am Hochmoor bei Boží Dar wird zur Reise nicht nur in die Vergangenheit

Eine Stätte der Ruhe, glücklicherweise schwer zu finden. So beschreibt Wanderführerin Jana Kowarik die "Waldandacht" am Rand des Hochmoors bei Boží Dar (Gottesgab) auf dem Erzgebirgskamm. Das Marterl, eine spirituelle Andachtsstätte, ist am Montag Ziel der von ihr geführten Wanderung, bei der sie vom Oberwiesenthaler Pfarrer Kenny Mehnert mit Wort...