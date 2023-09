Erzgebirgsmuseum in Annaberg-Buchholz wird Begegnungsstätte

Dauerausstellung an der Großen Kirchgasse verwandelt sich zum Welttag der Alphabetisierung in ein lebendiges Museum.

Die Städtischen Museen von Annaberg-Buchholz und das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) laden am Freitag zum Unesco-Welttag der Alphabetisierung ein. Gemeinsam mit dem seit 2018 bestehenden Alphabetisierungskurs des CJD verwandeln sie das Erzgebirgsmuseum in ein lebendiges Museum und eine Begegnungsstätte. Im Foyer des Museums an der...