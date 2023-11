Eskalation wegen Falschparkens vor Annaberger Einkaufsmarkt

Unbekannter beleidigt Mercedes-Fahrer, weil der unberechtigt einen Behindertenparkplatz nutzt, und tritt gegen das Auto. Polizei sucht Zeugen.

Ein falsch geparkter Mercedes hat einen Radfahrer offenbar so in Rage gebracht, dass er den Fahrer beleidigt und das Auto beschädigt haben soll. Laut Polizei hat der Mercedes-Fahrer (57) sein Auto am Donnerstag gegen 18.30 Uhr unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz am Netto-Markt an der Dresdner Straße abgestellt. Im Markt wurde er von...