Fahrerflucht nach Parkplatzremplern in Annaberg und Crottendorf

Die Polizei sucht Zeugen zweier Unfallfluchten in Annaberg-Buchholz. Auch in Crottendorf entfernte sich ein Fahrzeugführer nach einem Parkplatzrempler unerlaubt. Schaden: insgesamt über 6000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen zweier Unfallfluchten in Annaberg-Buchholz und einer Fahrerflucht in Crottendorf. In allen drei Fällen wurden parkende Autos beschädigt, heißt es im Polizeibericht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist auf dem Parkplatz des Erzgebirgscenters am Gewerbering 2 in Annaberg-Buchholz am Donnerstag, 26. Oktober,...