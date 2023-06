Falsche Polizisten scheitern mit Schockanrufen im Erzgebirge

Angebliche Polizisten sind am Montag in Annaberg-Buchholz in mehreren Fällen mit einer Betrugsmasche gescheitert. Laut Polizeidirektion Chemnitz hätten vermeintliche Beamte den Erzgebirgern am Telefon berichtet, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und Täter gestellt worden wären. Bei ihnen seien Listen mit den Daten der...