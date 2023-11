Fasching im Erzgebirge: Warum in Annaberg in diesem Jahr manches anders ist

Während in den meisten Karnevalshochburgen der Region am Samstag trotz geschlossener Türen die Rathäuser gestürmt werden, bleibt es in der Kreisstadt ruhig. Aber nicht lange.

Der 11. 11. ein Samstag und die Rathäuser geschlossen? Darauf wird von den meisten Karnevalisten in der Region keine Rücksicht genommen. In Oberwiesenthal, Bärenstein und Gelenau müssen die Stadtoberhäupter trotzdem die Schlüssel für ihre Residenzen herausrücken. Nur in Annaberg nicht. Da hält sich der Annaberg-Buchholzer Carnevalverein... Der 11. 11. ein Samstag und die Rathäuser geschlossen? Darauf wird von den meisten Karnevalisten in der Region keine Rücksicht genommen. In Oberwiesenthal, Bärenstein und Gelenau müssen die Stadtoberhäupter trotzdem die Schlüssel für ihre Residenzen herausrücken. Nur in Annaberg nicht. Da hält sich der Annaberg-Buchholzer Carnevalverein...