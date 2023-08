Ferienhausprojekt am Fichtelberg: Erzgebirgskreis wehrt sich gegen Gerichtsbeschluss

Die Auseinandersetzung zwischen Naturschützern und dem Erzgebirgskreis wegen der Baugenehmigung für ein privates Ferienhausprojekt in Oberwiesenthal geht in die nächste Runde. Der Erzgebirgskreis hat Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Chemnitz in dem Eilverfahren eingelegt, das der Naturschutzbund (Nabu) Sachsen angestrengt...