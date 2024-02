Fernsehtipp: Winterspaß ganz oben im Erzgebirge

Die Sendung „Unterwegs in Sachsen“ berichtet am Sonnabend von Menschen und Möglichkeiten am Fichtelberg. In und um Oberwiesenthal hat die MDR-Moderatorin einiges erlebt.

Von der Abfahrt auf der längsten Naturrodelbahn Sachsens bis zur Hochzeit in der ältesten Seilschwebebahn Deutschlands – was der Winter in und um Deutschlands höchstgelegener Stadt so zu bieten hat, davon vermittelt am Sonnabend das MDR-Fernsehen einen Eindruck. Ab 18.15 Uhr heißt es in der Sendung „Unterwegs in Sachsen" für 30 Minuten...