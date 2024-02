Feuerwehreinsatz in Mildenau: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Einige Brandbekämpfer aus dem Erzgebirge hatten zum Europäischen Tag des Notrufes 112 am Sonntag keinen ruhigen Feierabend. Sie wurden alarmiert.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind am Sonntagabend die freiwilligen Feuerwehren aus Mildenau, Grumbach und Buchholz gerufen worden. Nach Angaben von Mildenaus Wehrleiter hatte sich aus bisher noch ungeklärter Ursache Holz in einem Heizungsraum entzündet. Die Bewohner wurden evakuiert. Zwei von ihnen wurden mit Verdacht auf...