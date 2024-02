Fichtelberg: Liftbetrieb am Montag endgültig eingestellt

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben auch die letzte Piste unbefahrbar gemacht. Es gibt für Wintersportler nur eine Alternative.

Livebilder der Webcams vermiesen die Stimmung. Am Montag ist der Liftbetrieb am Fichtelberg eingestellt worden. Die starken Regenfälle der vergangenen Tage hatten auch der letzten präparierten Piste, der auf der Himmelsleiter, so sehr zugesetzt, dass sie nicht mehr befahrbar ist.