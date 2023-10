Frau kommt in Oberwiesenthal von der Straße ab

Eine 23-Jähige fährt in Oberwiesenthal in der Nacht zum Sonntag mit ihrem Pkw in einen Graben.

Die 23-jährige Fahrerin eines Pkw Seat befuhr in der Nacht zum Sonntag gegen 2.20 Uhr die Tellerhäuser Straße (S 271) in Richtung Tellerhäuser. In einer Rechtskurve kam das Auto zunächst nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke, bevor es im rechten Graben zum Stillstand kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von...