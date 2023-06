Frohnauer Turner nehmen Abschied von ihrem Ehrenvorsitzenden

Seit Gründonnerstag dieses Jahres ist die Welt der Mitglieder des Allgemeinen Turnvereins Frohnau nicht mehr so, wie sie einmal war. Am 6. April verstarb Ehrenvorsitzender Siegmund Schuster im Alter von 84 Jahren. Der „Frohnauer Turnvater“ hinterlässt eine große Lücke. Nun soll mit einer öffentlichen Gedenkfeier an den „Schuster-Sigg“...