Frust im Erzgebirge: Langzeitbaustelle auf der B 101 verzögert sich

Arbeiten am Bahnhofsberg in Annaberg ziehen sich in die Länge. Das sorgt für Unmut – gerade mit Blick auf den Weihnachtsmarkt. Wie steht es um eine weitere Sperrung der B 101 bei Schlettau?

Wenn am 1. Dezember der Annaberger Weihnachtsmarkt öffnet, dann wird an einer der wichtigsten Straßen in Richtung Zentrum weiter gebaut. Denn die Arbeiten an der B 101 im Bereich Bahnhofsberg dauern länger als geplant. Das Bauende an der Strecke, die dafür voll gesperrt ist, verzögert sich.