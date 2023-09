Gerücht um Flüchtlingsunterkunft in alter Schule im Erzgebirge

In Annaberg-Buchholz wird gemunkelt, dass im ehemaligen Sankt-Annen-Gymnasium Asylbewerber untergebracht werden sollen. Was ist dran an dem Gerücht?

Das ehemalige Sankt-Annen-Gymnasium an der Münzgasse liegt mitten in der historischen Altstadt von Annaberg-Buchholz. Doch seit 18 Jahren steht der Gebäudekomplex leer. Da der Landkreis händeringend nach Flüchtlingsunterkünften sucht, verbreitet sich in der Kreisstadt das Gerücht, dass in der alten Schule Asylbewerber untergebracht werden...