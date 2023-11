Gewerkschaft warnt vor „Asbest-Welle“ im Erzgebirge

Mehr als 18.000 Altbauten im Erzgebirgskreis sind ein tonnenschweres Asbest-Lager, sagt die IG Bau. Viele Gebäude müssen saniert werden. Doch dabei werden die krebserregenden Mineralfasern freigesetzt.

Vor einer „Asbest-Welle“ im Erzgebirge warnt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). „Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das zwischen 1950 und 1989 gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt“, sagt Andreas Herrmann. Also in rund 18.100 Wohnhäuser mit 60.500 Wohnungen. Dazu kämen noch Gewerbegebäude, Garagen,...