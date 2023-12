Grundschüler aus Kleinrückerswalde räumen bei Projekt „Natur zum Anfassen“ ab

Neben einem Mikroskop erhielt die 3. Klasse einen Sonderpreis in Höhe von 600 Euro. Über 3000 Schüler aus drei Bundesländern beteiligten sich am Projekt.

Die 3. Klasse der Grundschule Kleinrückerswalde hat erfolgreich am Projekt „Natur zum Anfassen“ von Envia M und Mitgas teilgenommen. Neben einem Mikroskop erhielt sie einen Sonderpreis in Höhe von 600 Euro. Über 3000 Schüler aus drei Bundesländern beteiligten sich an dem Projekt. In Sachsen verbrachten 1478 Kinder von 51 Schulen...