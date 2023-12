Grundschule Grumbach bekommt Besuch vom Naturpark Erzgebirge/Vogtland

Gäste haben Igelhaus, Nistkästen und Winterfutter für Vögel dabei. Was die Mädchen und Jungen aus Grumbach damit machen.

Vorzeitige Bescherung in Grumbach: Die Grundschule hat vom Naturpark Erzgebirge/Vogtland ein Igelhaus, drei Nistkästen und Winterfutter für Vögel erhalten. Die Futterstelle befinde sich hinter der Schule, sagt Franziska Schmiedel. „So beobachten die Kinder Gimpel, Meisen und Spatzen ganz in Ruhe, ohne sie zu stören“, so die Schulleiterin...