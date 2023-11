Hakenkreuz auf Infotafel des Museums in Annaberg-Buchholz geschmiert

Am Wochenende haben Unbekannte an die Informationstafel eines Museums in der Johannisgasse ein Hakenkreuz sowie eine unleserliche Parole gesprüht.

An die Informationstafel des Adam-Ries-Museums in der Johannisgasse in Annaberg-Buchholz haben Unbekannte mutmaßlich in der Nacht zu Samstag ein Hakenkreuz (etwa 30 mal 30 Zentimeter) sowie einen unleserlichen Schriftzug mittels roter Farbe gesprüht. Die Schmierereien konnten beseitigt werden, sodass kein Sachschaden entstanden ist.