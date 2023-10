Handwerkstradition im Erzgebirge: Steinmetzbetrieb lädt zum Tag der offenen Tür

In vierter Generation betreibt Thomas Wagler den gleichnamigen Familienbetrieb, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1898 zurückreichen. Grund zum Feiern.

Vor 125 Jahren hat Albin Wagler den Grundstein für die gleichnamige Steinmetzwerkstatt gelegt, die mittlerweile in vierter Generation von Thomas Wagler betrieben wird. Firmensitze hat das traditionsreiche Handwerksunternehmen in Mildenau und Annaberg. Dort befindet sich auch die jüngste Produktionsstätte: die Werkstatt an der Bärensteiner...